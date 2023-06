Via XXV Luglio dice stop alle auto: sarà pedonale. Approvato dalla giunta il progetto di riqualificazione. Ecco come sarà

Via XXV Luglio dice stop alle auto: la strada cambierà volto e diventerà pedonale. La giunta comunale di Palazzo Carafa ha approvato nella seduta di oggi - 8 giugno - il progetto di “Riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contermini il Castello Carlo V – 2° lotto funzionale” che prevede la riqualificazione e pedonalizzazione di Via XXV Luglio a Lecce, nel tratto che va dall’incrocio con Via Matteotti all’incrocio con viale Marconi, e dei principali assi di collegamento tra Piazza Sant’Oronzo e il Castello Carlo V: via di Biccari e Via Fazzi.

Il progetto

Il progetto è stato finanziato con 3.690.000 euro grazie alla partecipazione del Comune all’avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporto emesso nel marzo 2020.

L’intera area dell’intervento, circa 7.700 metri quadri di strade oggi aperte al traffico veicolare, sarà resa area pedonale, dotata di una nuova pavimentazione, di nuovo verde e arredi urbani, nuova illuminazione e dotata di servizi di mobilità sostenibile (bike sharing e trasporto pubblico). Grazie alla collaborazione con il Laboratorio comunale per l’Accessibilità – le vie interessante rientrano nell’area pilota nella quale sono già stati censiti e geolocalizzati tutti gli elementi detrattori dell’accessibilità e le barriere architettoniche – tutta l’area interessata dal progetto sarà resa pienamente accessibile.

L’ingresso principale del Castello si affaccerà su un’ampia area pedonale con l’obiettivo di conferire all’opera fortificata una nuova centralità, promuoverne l’attrattività turistica e facilitare la possibilità per i cittadini leccesi e per quanti visitano la città di raggiungerla. La pedonalizzazione punta anche a conferire maggiore attrattività alle attività commerciali presenti sul primo tratto di Via XXV Luglio e a creare davanti all’ingresso principale del Teatro Politeama un ampio “foyer all’aperto” che ne valorizzi a livello urbanistico la presenza.

Il progetto di riqualificazione e pedonalizzazione di Via XXV Luglio, Via di Biccari e Via Fazzi è strettamente connesso – per gli obiettivi che si pone, per i materiali e le soluzioni che saranno adottate – al progetto di riqualificazione di piazzetta De Sanctis, piazzetta De Cristoforis e parte di Piazza Libertini già in via di realizzazione.

Il sindaco di Lecce

I progetti rappresentano due differenti lotti di un unico intervento pensato e voluto dall’amministrazione comunale con l’obiettivo specifico di dare valore al Castello Carlo V e valorizzare il patrimonio storico e architettonico oltre il limite della antica città murata, riqualificando le piazzette attorno al Teatro Apollo, Piazza Libertini, Via Trinchese.

«Sarà un grande cambiamento, atteso da molti anni, che – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – modificherà la percezione delle aree tra il centro storico e il centro commerciale, oggi luoghi di transito, domani anche luoghi di socialità, di sosta, di iniziative, spazi pubblici destinati ad elevare la qualità urbana e, di conseguenza, la qualità della vita dei residenti, di chi ci lavora o li visita. Con gli interventi sulle aree contermini del Castello restituiremo centralità urbanistica alla più grande opera fortificata di Puglia. Il nuovo verde, gli arredi e i servizi di mobilità sostenibile contribuiranno a rendere più bella e comoda da vivere e da raggiungere quest’area, che sarà privata delle barriere architettoniche. Ringrazio quanti hanno contribuito con il loro lavoro ad un intervento che è destinato davvero a cambiare il volto del centro città».

L'assessore

«Questo progetto rappresenta un fiore all’occhiello tra quelli che la nostra amministrazione sta realizzando – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci – Sarà una piccola rivoluzione nel segno della bellezza, del verde, della qualità. Al completamento dei lavori sono certo che tutti potranno beneficiare di questo cambiamento, dai residenti che finalmente potranno godere di spazi pubblici più gradevoli e meno caotici, ai commercianti che vedranno aumentare l’attrattività delle proprie attività, ai turisti che potranno ammirare una nuova zona riqualificata alle porte del centro storico e percepire l’importanza e il valore del nostro Castello Carlo V del quale sarà migliorata la percezione».