Paura al pronto soccorso, si scaglia contro un'infermiera e poi spacca un vetro

Torna la paura per i sanitari in pronto soccorso. L’ultimo episodio si è registrato questa sera al “Dea-Fazzi” di Lecce per l’improvvisa aggressività manifestata da un uomo che dopo essersi scagliato contro un’infermiera del triage ha spaccato con un pugno il vetro divisorio. La dinamica dell’episodio è al vaglio degli agenti di polizia della Questura di Lecce, a seguito dall’allarme lanciato dal vigilantes di guardia nel nosocomio.

Cosa è successo

Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, pare che l’uomo infastidito dal dover attendere in sala d’attesa il turno per ricevere assistenza medica, non è chiaro se per se stesso o per un familiare, avrebbe prima inveito contro il personale infermieristico e poi sferrato il pugno sul vetro.

Un colpo violento che ha lesionato il cristallo in più parti, senza però mandarlo in frantumi. L’infermiera terrorizzata, ma scampata al pericolo, ha chiesto aiuto al vigilantes, mentre l’uomo dopo la “sfuriata” ha abbandonato il pronto soccorso. Sul posto in breve sono intervenuti i poliziotti che hanno raccolto la testimonianza della donna e avviato le indagini per ricostruire i fatti e risalire all’autore del gesto.