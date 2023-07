Ubriaco, ferisce al volto il titolare del locale: Daspo Urbano per un 31enne senegalese

Dopo l'ultima aggressione ai danni di un barista, un 31enne senegalese è stato raggiunto dal Daspo Urbano emesso dal questore di Lecce, Andrea Valentino: non potrà accedere nei locali o nei ristoranti per due anni.

La decisione è arrivata dopo che lo scorso 20 luglio l'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva aggredito il titolare del barroccio, colpendolo al volto con un bicchiere di vetro e provocandogli una profonda ferita. A quanto pare, la rabbia sarebbe scaturita dal rifiuto del titolare di venergli altre bevande alcoliche, essendo l'uomo già ubriaco.

I precedenti

L’uomo già nel mese di dicembre 2022 aveva manifestato comportamenti aggressivi e violenti in un altro locale di ciale dell'università e per questo era stato inserito nell’applicativo SCUDO della Polizia di Stato. Lo straniero, per l'aggressione del 20 20 luglio, è stato denunciato per lesioni personali.

La vittima, trasportata d’urgenza presso l’Ospedale “Perrino” di Brindisi, è stata sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica.

I divieti

Da qui il divieto di accedere e di stazionare, per un periodo di due anni, con decorrenza immediata, presso l’esercizio commerciale “Il Barroccio” nonché presso tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.