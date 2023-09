In auto droga e denaro contante: arrestato un 22enne

Nel pomeriggio di ieri - 12 settembre - gli agenti della sezione volante della Questura di Lecce, durante un controllo, hanno arrestato un giovane per spaccio di droga. Gli agenti hanno iintimato l'alt a un'auto. A bordo c'erano due ragazzi, un maggiorenne e un minorenne, che hanno mostrato segni di insofferenza alle domande dei poliziotti.

Così, gli agenti hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

La perquisizione: trovata la droga

I due, quindi, sono stati accompagnati in Questura. Addosso non avevao droga, ma nell'auto, ben nascosta tra due mascherine chirurgiche nel vano portaoggetti, c'era un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi, tra i due sedili anteriori era ben occultato un borsello di tela, con all’interno una somma di denaro pari ad euro 1.450. Di tutto il materiale, posto sotto sequestro, se ne assumeva la

paternità il ventiduenne S.C., di Nociglia.

L'arresto



Espletate le formalità di rito, S.C. è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, come disposto dal P.M.

di turno della locale Procura della Repubblica, accompagnato presso la sua residenza in regime di arresti domiciliari.