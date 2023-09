Tenta di rapinare un camionista: 25enne arrestato. Denunciati due minori

Tentano di rapinare l'autista di un tir, ma vengono bloccati dalla polizia. Uno di loro, l'unico maggiorenne, è stato anche arrestato in flagranza di reato. E' accaduto nella notte appena trascorsa in una stazione di servizio Esso alle porte di Lecce.

I fatti

Attorno all'1,30 un camionista ha chiamato il 113 per chiudere l'intervento di una pattuglia in quanto alcuni giovani, dopo aver gettato delle pietre contro il finestrino del suo mezzo, avevano cercato di forzare la portiera per entrare, chiedendogli di consegnare loro tutti i soldi.

Sul posto il personale notava subito D.T.J., 25 anni, persona già nota alle forze di polizia che, in compagnia di due minorenni, cercava di confondersi con un gruppo di altri tre giovani intenti a fare rifornimento alla loro autovettura.

L'arresto

I tre giovani sono stati accompagnati in Questura per le formalità di rito.

Raccolta la denuncia e ricostruendo i fatti, i poliziotti hanno proceduto all’arresto del maggiorenne per rapina aggravata in concorso. Inoltre, poiché nel corso del controllo presso il distributore di benzina e durante l’accompagnamento in Questura, lo stesso usava resistenza e proferiva parole minacciose e oltraggiose nei confronti degli operatori, anche per questi reati.

I due minorenni venivano invece denunciati in stato di libertà e affidati ai genitori.