L'angoscia e la speranza: mondo della musica in ansia per Lele dei Negramaro

La morsa dell'angoscia tiene stretto alla gola il Salento da ieri per la sorte di Emanuele Spedicato, il Lele dei Negramaro colpito da un'emorragia cerebrale improvvisa che lo ha ridotto in coma.Il musicista 38enne si trovava nella sua casa leccese con la moglie, Clio, da cui aspetta un figlio la cui nascita è attesa tra poche settimane, quando qualcosa ha iniziato a non andare per il verso giusto: prima un forte mal di testa, poi lo svenimento in giardino.Ad accorgersene è stata proprio la moglie, che lo ha visto per terra e ha immediatamente chiamato il 118. All'arrivo dei sanitari, però, Lele era già senza conoscenza ed è stato trasportato a sirene spiegate al Vito Fazzi di Lecce, dove gli esami neurologici hanno rivelato la presenza di un'emorragia cerebrale in corso. I medici hanno tentato un disperato drenaggio chirurgico, ma le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, tanto che la band si è immediatamente riunita accanto alla famiglia di Lele nel reparto di Rianimazione del Fazzi di Lecce, dove in tanti hanno stazionato tutto il giorno pregando per la sorte del musicista.Il malore che ha colpito il chitarrista, che era in ottima salute, è stato un fulmine a ciel sereno: il mal di testa appena sveglio ieri mattina, la speranza che il dolore se ne andasse da solo, poi la vista offuscata e il veloce peggioramento fino alla perdita dei sensi in giardino. Quando la moglie lo ha visto per terra era già nello stato comatoso in cui si trova da ieri, costantemente monitorato dai sanitari che in serata hanno eseguito una nuova tac per determinare l'estensione emorragica ma che in nessun modo per ora possono sciogliere la prognosi su una situazione che resta estremamente critica. L'artista è tenuto in coma farmacologico per preservarne le funzioni vitali: la speranza dei medici è che data la giovane età il suo corpo reagisca al duro colpo. Le prossime ore saranno decisive.Nel più assoluto riserbo si è comprensibilmente chiusa la band, che si è immediatamente riunita accanto alla famiglia. Anche Giuliano, che si trovava a Roma e ha preso il primo volo utile per tornare a Lecce al fianco di Lele.Dopo il tour di quest'estate negli stadi, la band stava preparando quello invernale: un ritmo serrato sulla scia della ritrovata armonia interna, suggellata dal successo dell'ultimo disco, Amore che torni, il disco della rinascita del gruppo dopo un travagliato periodo di stanca.Una rinascita condivisa con i fan, in quella connessione umana in cui la band ha sempre creduto parecchio e poi festeggiata con la doppia gravidanza in casa Negramaro: quella della compagna di Giuliano Sangiorgi, la scrittrice salentina Ilaria Macchia, e quella di Clio, l'attrice teatrale anglo-ellenica sposata a Lele da nemmeno un anno, il 17 ottobre del 2017.Una sospensione che oggi pesa ancora di più su questa coppia bellissima, dai tratti mediterranei e misteriosi, che aveva annunciato le nozze a cose già fatte, in occasione del compleanno di entrambi, nati nello stesso giorno: il 26 di ottobre.Lo scorso giugno, poi, dopo la rivelazione dell'imminente nascita della figlia di Giuliano, Lele aveva annunciato sui social che i bebè in arrivo nella band sarebbero stati due (dopo la piccola Bianca, figlia di Adro, nata lo scorso anno).Ora questo momento di gioia assoluta ma anche di meritato riposo, dopo l'impegnativo tour che per l'intera estate li aveva portati negli stadi italiani, si è trasformato in un incubo a occhi aperti. Una realtà in cui si può solo sperare che Lele alla fine ce la faccia a sopravvivere all'emorragia che lo ha colpito, devastante secondo l'equipe medica che lo ha in cura, e a riaprire gli occhi per cominciare il cammino della ripresa. Come in un solo grande abbraccio tutti lo sperano.Dal loro profilo Twitter, i Negramaro ieri lanciavano un commovente appello ai fan: «Pensate forte forte al nostro Lele». E i fan di tutta Italia non stanno facendo altro e hanno immediatamente fatto schizzare al primo posto l'hashtag #ForzaLele, condiviso anche dal mondo della musica e dello spettacolo, che ha letteralmente travolto la rete con un carico di affetto e vicinanza verso l'artista, i suoi cari e la band. Forza Lele.