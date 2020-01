«Mamma ho un forte dolore alla testa»: il cuore si ferma, bimba muore a 9 anni

Una bimba bellunese di 9 anni è deceduta stamane, 3 gennaio, dopo essere stata trasportata d'urgenza con l'elicottero all'ospedale di Treviso da San Pietro di Cadore, in provincia di Belluno, dove era in vacanza con la nonna e con la propria madre, medico. La piccola lamentava dolori alla testa e subito dopo ha accusato il malore. All'origine della morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio, probabilmente un evento cerebrale, un aneurisma. Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 13:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA