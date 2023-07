Jovanotti, incidente in bicicletta: «Clavicola e femore rotti in tre punti». Fan preoccupati per il concerto con i Negramaro a Galatina

Brutto incidente in bici per Jovanotti. Il cantante, in vacanza a Santo Domingo insieme alla moglie, è finito in ospedale dopo una caduta che gli ha procurato diverse fratture. È stato lo stesso Lorenzo Cherubini a raccontare la dinamica dell'incidente sui social, prima con un video in cui mostra i soccorsi dei paramedici, poi con un altro filmato dall'ospedale dove è attualmente ricoverato. «Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti - esordisce Jovanotti, inquadrandosi disteso sul lettino -. Fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio».

E prosegue: «Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: "Qui va operato". È un'operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po' di tempo.

Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico».

Jovanotti si sofferma poi sulla dinamica dell'incidente: «Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero. Tra l'altro devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti». Pare che il "ragazzo fortunato", in sella alla sua inseparabile bici, non si sia accorto di un cordolo e lo abbia centrato in pieno.

Nonostante sia visibilmente provato dalla caduta, Jova (57 anni a settembre) non ha perso il sorriso: «Ora mi riportano in camera - prosegue in uno dei video pubblicati su TikTok - oggi aspetto, mi faranno un po' di energetici e spero domani di operarmi. E poi mi faccio un po' di riposo. E poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l'operazione». E conclude con il suo proverbiale ottimismo: «Dai c'è di peggio, sono a posto».

A Galatina con i Negramaro?

Che adesso possa essere in dubbio anche il concerto del 12 agosto a Galatina con i Negramaro? Qualche giorno fa l'annuncio del fatto che ci sarebbe stato. I fan, che vorrebbero vederlo in Salento, si chiedono adesso cosa succederà.