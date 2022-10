La pasticceria Jerome apre anche a Lecce: tutto pronto per l'inaugurazione

Jerome, la nota pasticceria che già spopola a Taranto e Bari, apre anche a Lecce. Nei pressi di Piazza Mazzini (accanto alla Banca Montepaschi di Siena), arriva l'attività completamente in rosa, con grandi peluche all'interno. L'azienda, del barese Girolamo D'Alonzo, aveva prima rilevato lo storico Caffè Savoia di Bari, poi è sbarcato a Taranto e ha stregato tutti. La caratteristica? Dolci, i famosi pancake e un locale interamente rosa, con orsacchiotti giganti.

L'annuncio della pagina Facebook su Lecce: «Siamo pronti! Il nuovo Jerome Chocolat a Lecce apre domani! Abbiamo organizzato per voi tante sorprese e domenica potrete incontrarci per strada, con la nostra ruota della fortuna! Giocate con noi per vincere dolcissimi premi. Siete pronti a divertirci insieme?!».