«Bollette sempre più care, noi in bilico tra licenziare e resistere». Quattro imprenditori raccontano la propria storia

Aumenta il costo dell'energia, si gonfiano le bollette, crescono le imprese in difficoltà. E se c'è chi sceglie di chiudere bottega, c'è anche chi decide di continuare a resistere e sperare in tempi migliori. Le storie degli imprenditori, in un periodo così complicato, sono le più diverse. L'appello, però, è comune: qualcuno intervenga perché così è dura andare avanti.