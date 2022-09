Food porn, apre battenti a Lecce il piccante "Ventinove"

Food porn, a Lecce apre il primo locale dedicato al cibo "piccante", il "Ventinove". Il suo logo è un pene alato, giusto per rendere subito chiaro che tipo di dolci si troveranno all'interno della pasticceria. Appuntamento sabato 8 ottobre in via Francesco Lo Re, con l'inaugurazione a partire dalle 19.

Ironia per occhio e palato

"Il palato - si legge nella nota che annuncia l'apertura del local - incontrerà le forme del pene e della vagina, tra cui i 17 centimetri di pancake conditi con cioccolato delle migliori marche". Il marchio creato dall’imprenditore Ida Iorio vanta tre punti vendita in Italia, ed uno in apertura a Roma. Una sfida che vede protagonista il palato e la concezione più simpatica di food porn. E cosa c’è di più porn di un morbido pancake che porta il nome del simbolo della cabala napoletana o "pat rè criatur"?

La ricerca di personale

Un'occasione da non perdere, anche per chi vuole lavorare: sul profilo Facebook dell'azienda è già aperta la ricerca di personale per la sede di Lecce.