A Bari arriva la pasticceria sexy: ecco l'inaugurazione. Il video dell'allestimento

Sbarca anche a Bari la pasticceria sexy. La prima nel capoluogo di Regione. Si chiama "Dick Factory", si troverà su Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 e alle 18 di oggi è prevista l'inaugurazione. «La fabbrica del piacere per golose e golosi» è scritto nella descrizione della pagina Instagram, che già spopola. E si rincorrono sui social i doppi sensi, le battutine e tutto quanto a corredo.

Prodotti a forma di pene o di organo genitale femminile, il locale, dello stesso tipo di altri già aperti sia a Lecce che in altre grandi città europee, sarà un punto di riferimento per addii al nubilato e al celibato. Ma anche un modo per qualcuno di farsi due risate, tirar fuori un doppio senso e magari mangiare un buon dolce.