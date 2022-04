Apre a Lecce la pasticceria sexy. Ecco cosa vende

Non sarà una pasticceria come tutte le altre, anche se i sapori saranno zuccherati e dolcissimi come in altri luoghi della città, ma le sensazioni e le emozioni potrebbero essere diverse. Apre anche a Lecce, la pasticceria sexy "Il ventinove" con sede a Porta San Biagio. Specialità della casa? I fluffy pancake, il tipico dolce dell'America settentrionale, che oramai è arrivato stabilmente sulle nostre tavole, nelle vetrine della nuova pasticceria avrà una forma diversa da quella alla quale siamo tutti abituati.

Le frittelle avranno infatti la forma dell'organo di riproduzione maschile e femminile. Questa nuova catena di locali, che ha le sue sedi già ad Aversa e Roma, darà una nuova definizione al termine foodporn, tanto caro agli youtuber, molto più letterale e meno icono-grafica. La cialda viene cotta in stampi dalla forma decisamente inequivocabile e guarnita con diverse salse a base di cioccolato e frutta in modo che, con la finitura bicolor, la rappresentazione dell’organo maschile, ed anche quello femminile, sia decisamente suggestiva.

Un locale diverso dagli altri che già dal suo nome "Il ventinove" racconta la sua essenza, nella smorfia napoletana, il numero 29, indica "Il padre di bimbi", ovvero l'organo genitale maschile che consente quindi di mettere al mondo i figli. Da qui il nome del locale, che a Lecce aprirà la terza sede in Italia e che sicuramente strapperà un sorriso a tanti.