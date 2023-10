Israele e Palestina, stop alla guerra. Mobilitazione per la pace anche a Lecce

Amnesty International, Arci e altre associazioni del territorio salentino si sono ritrovate nel corso del pomeriggio di oggi a Lecce, presso Porta Napoli aderendo alla mobilitazione delle piazze per la pace in Israele e Palestina e per chiedere alle istituzioni italiane, all’Unione europea e alla comunità internazionale, di affrontare con urgenza la crisi umanitaria a Gaza e le violazioni dei diritti umani.

«La politica deve occuparsi delle vite umane, anche e soprattutto quando le situazioni sono difficili. Non si può abdicare alla pretesa di incidere sulla realtà - spiega Stefania Spagnolo, tra le promotrici dell’iniziativa -, non si può abdicare ad agire a difesa della condizione umana, per quanto i nostri sforzi possano sembrarci inutili e velleitari».