Incidente stradale sulla tangenziale: scontro tra due auto e un pulmino con a bordo dei ragazzini

Incidente stradale sulla tangenziale est a Lecce: scontro fra due auto e un pulmino con a bordo alcuni ragazzini. Cinque i feriti trasportati in ospedale. L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi - 23 marzo - sulla tangenziale est poco dopo l'uscita per Torre Chianca in direzione Maglie.

Per cause ancora tutte da chiarire, le due auto e il pulmino sono entrati in collisione. Fortunatamente i ragazzini e l'autista del pulmino sono rimasti illesi, è andata peggio ai cinque occupanti delle due auto rimasti feriti nell'impatto. Due sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, tre invece quelli straferiti in codice verde tra gli ospedali di gallipoli e Copertino.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi. Traffico rallentato.