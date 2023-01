Incidente stradale sulla statale: un ferito incastrato tra le lamiere

Incidente tra auto sulla statale Lecce-Brindisi intorno alle 9. Direzione Lecce, uscita Squinzano. Codice rosso per dinamica, ferito incastrato nell'abitacolo. Necessario intervento del vigili del fuoco.

Ferito 80enne, medico in pensione, condotto in ospedale a Lecce in ambulanza. In pronto soccorso i medici hanno riscontrato trauma cranico e addominale. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Resta monitorato dai medici che valutano prognosi.