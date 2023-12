Incidente sulla statale che conduce a Leuca: quattro feriti nello scontro tra due auto

Incidente stradale nel Salento: due auto coivolte e quattro feriti. Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi - 25 dicembre - intorno alle 18 sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Quattro i feriti nello scontro frontale tra due auto: un'Audi e una utilitaria completamente distrutta dopo lo schianto.

Sul posto due ambulanze, intervenute una da Gallipoli e una da Casarano, per prendere in carico i feriti. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza strada e veicoli. La circolazione è rimasta bloccata per parecchio tempo.