Spaventoso incidente stradale, due morti e un ferito grave

Due ragazzi di 23 e 25 anni, sono morti nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi alla periferia di Taranto. Stando alle prime informazioni, nella drammatica carambola avvenuta in via Michele Pierri, non lontano dal cantiere del nuovo ospedale, sono rimaste coinvolte tre auto: una Bmw, una Lancia ed una Kia. Sul posto sono subito scattati i soccorsi, ma per due giovani vittime, si tratta di un ragazzo e di una ragazza che viaggiavano sulla stessa macchina, non c'è stato nulla da fare.

L'allarme

Sono stati gli automobilisti di passaggio a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine subito dopo lo schianto in cui sono rimaste coinvolte le tre macchine.

Sul posto sono arrivate immediatamente le pattuglie della Polizia Locale, i vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. La vittime sono state tirate fuori dalle loro vetture, ma purtroppo per la ragazza era troppo tardi. Il giovane è stato condotto d'urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

I soccorsi

Sul luogo del drammatico incidente stradale sono arrivate subito le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. I sanitari hanno condotto in ospedale anche una terza persona, rimasta gravemente ferita nel terrificante incidente. Il traffico è stato interrotto per consentire i soccorsi e i rilievi per ricostruire la dinamica dello spaventoso incidente.