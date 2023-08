Incidente stradale, due feriti nello scontro tra auto sulla provinciale

Grave incidente stradale attorno alle 14 sulla strada provinciale 115 che da Nardò conduce a Leverano. Tre i feriti, di cui due ricoverati in codice rosso all’ospedale “Dea-Fazzi” di Lecce, nel violento impatto tra le due auto.

Ad avere la peggio nello scontro avvenuto lungo il rettilineo stradale sono stati i due giovani salentini, di 34 e 25 anni, presenti nella Lancia Y.

Nell’impatto i due veicoli sono andati completamente distrutti, con vetri in frantumi e pezzi di lamiera sull’asfalto.

Gli automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi

L’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio ha richiamato sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale di Nardò. I sanitari dopo aver estratto i due uomini feriti dalla Lancia accartocciata, d’urgenza hanno disposto il ricovero in pronto soccorso a Lecce. Uno dei due giovani avrebbe rimediato traumi multipli agli arti, mentre l’amico avrebbe riportato un trauma addominale che ha richiesto approfonditi accertamenti medici.

Per l’uomo alla guida dell’altra utilitaria rimasta coinvolta nel sinistro stradale, ferite meno gravi e il ricovero all’ospedale di Gallipoli.

I rilievi planimetrici per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidati alla Polizia locale.