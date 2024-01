Scontro tra auto alle porte del paese: 45enne muore dopo cinque giorni dall'incidente. Tragedia nel Salento

Resta coinvolto in un incidente stradale e muore dopo cinque giorni. È accaduto a Taviano, nel Salento. La vittima, Francesco Coronese, di 45 anni, era ricoverato al “Vito Fazzi” di Lecce in seguito ai traumi di un incidente - cha ha visto coinvolte 4 auto - avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 gennaio all’uscita del paese, sulla provinciale che porta a Matino. Due interventi chirurgici, però, non sono bastati a strapparlo alla morte.

Cosa è successo

Il sinistro ha coinvolto una Fiat Punto (auto sulla quale viaggiava come passeggero l’uomo che ha perso la vita), una Bmw, una Alfa Romeo e una Lancia Musa.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. Per cause ancora in corso di accertamento, i quattro mezzi si sono scontrati restando parzialmente distrutti. Inizialmente era apparso un incidente senza particolari conseguenze per gli occupanti delle vetture. Coronese era stato trasportato comunque in ospedale e poi operato. Una serie di complicanze, però, non gli hanno lasciato scampo. Il suo cuore ha smesso di battere ieri pomeriggio.

Si attendono, ora, gli accertamenti medico-legali eventualmente necessari prima di autorizzare il rientro della salma in paese per la celebrazione dei funerali. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte dell’uomo, presenza fissa per le strade del paese e conosciuto da tutti.