Incidente sulla provinciale Veglie-Novoli: motociclista muore dopo 48 ore in ospedale

È morto in ospedale il 63enne di Campi Salentina, ricoverato domenica scorsa nel reparto di rianimazione del "Fazzi" a seguito del grave incidente stradale in moto sulla provinciale che collega Novoli con Veglie. Il centauro era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al “Dea-Fazzi” in codice rosso. Sottoposto ad intervento chirurgico le condizioni dell'uomo erano state definite critiche dai sanitari. Ieri sera, a distanza di 48 ore dal ricovero, il 63enne è deceduto.

La dinamica dell'incidente



Resta in fase di accertamento la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, il centauro probabilmente in procinto di rientrare nel comune di residenza, avrebbe perso il controllo della moto, una Triumph 1000, uscendo fuori strada e andando ad impattare violentemente contro un muro perimetrale, situato a ridosso della strada. Nessun altro mezzo sarebbe quindi rimasto coinvolto nel sinistro. I rilievi utili ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Veglie e i colleghi della sezione radiomobile di Campi Salentina.