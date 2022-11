Incidente sulla Maglie-Collepasso: un uomo e una donna in ospedale

Due ricoveri in codice rosso in ospedale. È il risultato di un terribile incidente avvenuto lo scorso 24 novembre sulla Maglie-Collepasso, all’altezza della rotatoria. Per cause ancora da chiarire si sono scontrate quasi frontalmente due auto, una Dacia Duster guidata da una 36enne magliese e una Lancia Y condotta da un 47enne di Casarano entrambi al rientro nelle loro città d’origine.

L’incidente è avvenuto dopo le 22 ed è stato molto violento tanto che le due auto si sono ribaltate nelle campagne accanto alla strada provinciale. Le condizioni di entrambi i conducenti sono apparse subito gravi. Sul posto sono arrivati rapidamente, grazie alla segnalazione di un passante, i sanitari del 118. La donna, che ha perso per qualche minuto conoscenza, è stata trasferita al “Vito Fazzi” dove le è stato riscontrato un forte trauma cranico, la rottura di tre costole e del bacino ed un trauma facciale. L’uomo invece è arrivato al vicino “Veris delli Ponti” di Scorrano in condizioni serie tanto da essere ricoverato in Rianimazione con prognosi di 30 giorni.

La dinamica

A estrarre i conducenti erano stati i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Maglie che sono al lavoro per ricostruire la dinamica precisa dello scontro. Gli accertamenti tossicologici e alcolemici effettuati dai militari sui due conducenti appena poco dopo l’incidente hanno dato esito negativo.