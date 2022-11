Auto senza freno a mano e va a prendere il caffè: distrutto il parapetto del bastione

Un caffè “salato” quello pagato da un automobilista di Marittima di Diso ieri pomeriggio. Nonostante la burrasca di Scirocco che imperversava sul Salento, il conducente ha deciso di fare una passeggiata a Castro marina forse per ammirare la tempesta tra le onde.

Auto senza il freno a mano

Parcheggiata l’auto in piazza Dante, ha dimenticato però di mettere il freno a mano. All’uscita del bar, la brutta sorpresa: l’auto aveva imboccato la discesa che conduce al porto fermandosi solo dopo aver distrutto il parapetto che si affaccia dal bastione. Un danno non da poco per il lungomare e anche per l’auto che poteva finire direttamente in acqua. Il malcapitato oltre allo spavento, dovrà risarcire l’amministrazione.