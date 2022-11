Schiva un cane e si ribalta nella campagna, miracolosamente illesa una 19enne

Per schivare un cane, finisce fuori strada e l’auto si ribalta nella campagna. È miracolosamente illesa la ragazza di 19 anni che questa sera, intorno alle 22, è rimasta coinvolta in un incidente sulla provinciale che collega Neviano a Collepasso, nel Salento. La giovane automobilista, di Neviano, era alla guida della sua auto quando, pare per scansare un cane comparso improvvisamente sulla carreggiata, ha urtato contro un muretto a secco, per poi terminare la sua corsa nella campagna adiacente la strada, nell’auto capovolta.

I soccorsi

I primi a soccorrerla sono stati un autista soccorritore del 118 e un operatore socio-sanitario liberi dal servizio e casualmente di passaggio. Sono stati loro a liberarla dalla cintura di sicurezza e ad estrarla dall’auto. Sono poi intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Per fortuna, la ragazza era cosciente e illesa.