Scontro fra auto lungo la statale: due persone ferite, una incastrata nelle lamiere

Scontro tra due auto lungo la strada statale 101 che da Lecce conduce a Gallipoli, all'altezza dello svincolo per Nardò in direzione Gallipoli. Due feriti sono stati accompagnati all'ospedale Vito Fazzi di Lecce: le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.



Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli: uno degli occupanti delle due auto era infatti incastrato fra le lamiere. I carabinieri della compagnia di Gallipoli - intervenuti lungo la statale per effettuare i rilievi del caso - sono ora incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Ultimo aggiornamento: 11:58