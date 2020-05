Travolto da un furgoncino sulla tangenziale: muore storico direttore della Bpp

GALLIPOLI – Era stato per anni un punto di riferimento della sua città, Antonio Caggiula, il ciclisto 79enne morto nel tragico incidente di ieri nella periferia di Gallipoli. L'uomo è stato investito da un furgoncino nelle prime ore del mattino, all'innesto della bretella di uscita da Gallipoli in direzione Lecce con la strada statale 101, in corrispondenza di uno svincolo particolarmente insidioso, giacché - fatto unico più che raro - prevede l'immissione da sinistra sulla carreggiata principale.



Originario di Parabita, Caggiula era noto in città per essere stato per anni il direttore della locale filiale della Banca popolare pugliese. Lascia la moglie e due figli. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Lecce. Al suo ritorno a Gallipoli si svolgeranno i funerali nel rispetto delle modalità imposte dall’emergenza sanitaria.

