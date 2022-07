Incidente durante il raduno in Bulgaria: perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto. E' grave

Incidente durante un raduno: si schianta con la moto contro un'auto parcheggiata. Grave un salentino originario di Ruffano che si trovava in Bulgaria ad un motoraduno.

L'incidente

Secondo la riscostruzione dei fatti, il 54enne orginario del Comune del Salento avrebbe perso il della moto andandosi a schiantare contro un'auto in sosta in Bulgaria. L'incidente è avvenuto mercoledì scorso. L'uomo è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

La Farnesina sarebbe già al lavoro per cercare di riportare il 54enne - A.G. le sue iniziali - in Italia per sottoporlo alle cure necessarie.