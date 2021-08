Salento: un'altra giornata di incendi. Fiamme nei pressi del percorso Tap. Incendio sulla statale Brindisi-Lecce e a Torre Chianca

Un'altra giornata di incendi nel Salento. Ma a preoccupare è soprattutto l'incendio di vaste dimensioni che si è sviluppato sulla Melendugno - Acquarica lungo la strada che incrocia il percorso Tap. Sul posto la polizia locale che con l'aiuto di estintori sta cercando di tenere sotto controllo la situazione. Due al momenti i focolai, uno all'altezza di via Andrea Madaro e l'altro di via Einaudi.

Intanto è tornato regolare il traffico sulla statale 613 che da Brindisi conduce a Lecce. A causa di un incendio a bordo strada è stata chiusa la carreggiata al km 33,000 in direzione sud Maglie. Il traffico è stato deviato sulla Tangenziale Est con segnalazioni sul posto. Ora la circolazione è tornata ad essere regolare. Un altro incendio invece è in corso nella zona di Torre Chianca.

L'intervento



L'incendio ha coinvolto ha interessato la statale 613 su entrambi i lati e ha interessato le vie Calore e Piccini. Grande paura nella zona perché sono andate a fuoco anche delle palme nei pressi delle abitazioni.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

LEGGI ANCHE: Lecce, ancora un incendio vicino alla tangenziale: chiusa per alcune ore

Un altro vasto incendio invece sta interessando la zona di macchia e bosco tra Torre Chianca a Frigole in particolare via della Ghiandaia e Masseria San Giuseppe. Sul posto i vigili del fuoco coadiuvati da un canadair che ha effettuato quattro lanci questa mattina e ripreso nel pomeriggio. Si sta lavorando per mettere in sicurezza masserie e imprese presenti nella zona.