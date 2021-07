Lecce, ancora un incendio vicino alla tangenziale: chiusa per alcune ore

Ancora un incendio in territorio di Lecce. E ancora una volta disagi alla circolazione stradale lungo le tangenziali del capoluogo. In particolare, all'ora di pranzo di oggi, la tangenziale Ovest, in direzione di Brindisi, è stata chiusa al transito in alcuni tratti a causa del fumo e delle fiamme avvicinatesi pericolosamente al bordo stradale.

Il traffico è stato deviazioto sulla via Monteroni/Università. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Locale sul posto.

Nei giorni scorsi un incendio di vaste proporzioni ha provocato forti disagi lungo la tangenziale est, costringendo caschi rossi e Municipale a chiedere l'intervento di un canadair.