Balloon party, incastrato l'autore dell'incendio: è il gestore del pub Twin Towers

LECCE - C'è un arresto per l'incendio di questa notte a, che ha completamente distrutto il negozio “Balloon Party”, che si trova in viale Japigia. Si tratta di un 57enne di Lecce, Paolo Spalluto, ex titolare del bar che si trova proprio accanto all'esercizio, il pub Twin Towers, ormai chiuso. L'arresto conferma dunque l'ipotesi che si sia trattato di un incendio doloso, le cui cause sembrerebbero portare a una contesa riguardante l'immobile, che ospita anche la filiale di un istituto bancario.Il tutto è accaduto questa notte quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate su viale Japigia. E notavano tracce evidenti dello stesso combustibile anche negli adiacenti locali dell’agenzia della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. In virtù di alcuni episodi analoghi avvenuti durante l’estate, relativi all’incendio di alcuni alberi di pino antistanti il pub denominato “Twin Tower” da tempo chiusa per fallimento, con procedura di sfratto in atto, essendo i locali interessati dall’odierno incendio adiacenti a detto pub e, avendo il personale della Squadra Mobile già forti sospetti sul gestore, hanno avviato la perquisizione nell'abitazione di Spalluto, il cui ingresso è situato nel vicino cortile di via Giovanni Gentile.All’interno dell’autovettura di Spalluto le prime conferme: una bottiglietta di plastica di acqua parzialmente riempita alcol etilico e con il tappo bucato nel centro nonché dei rotoli di carta igienica. Nel vano portabagagli, all’interno di un bustone nero, tre fusti da 5 litri, vuoti e già utilizzati per contenere gasolio. Inoltre, sul pianerottolo della porta di ingresso dell’alloggio un’altra bottiglietta in plastica, anch’essa riempita parzialmente con alcol etilico e con il tappo bucato nel centro. Nel locale seminterrato adibito a deposito, c'era anche una scala in legno con tracce evidenti di gasolio sversato da poco; scala verosimilmente usata per raggiungere le finestre del “Ballon Party”, dalle quali è stato versato il liquido infiammabile.L'incendio, divampato alle 2.30, ha invaso l'immobile: per domarlo i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba. Il danno è ingente: in fumo centinaia di articoli ma anche arredi e suppellettili.L’incendio di questa notte arriva a distanza di sei mesi dall’altro, anch’esso devastante, avvenuto nella notte tra il 16 ed il 17 marzo. Anche in quel caso i danni furono ingenti.