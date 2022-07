Allarme incendi, il Salento brucia ancora: 46 comuni a medio-alto rischio.Spunta la mappa

Otto Comuni della provincia di Lecce sono ad alto rischio di incendio boschivo, mentre per altri 38 il rischio è medio. È il dato che emerge dal Programma operativo di azione per la Campagna antincendio boschivo (Aib) della Regione Puglia, che classifica tutti i Comuni pugliesi in base all’indice di boscosità e stila la classifica dell’indice di rischio normalizzato.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati