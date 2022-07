Salento, un altro vasto incendio: fiamme nelle campagne di Tricase

Ancora fuoco e fiamme nel Salento. Un altro vasto incendio si è propagato nelle campagne di Tricase in una delle strade che portano a Tricase Porto, precisamente via Madonna del Loreto, la strada che fiancheggia la chiesa della Madonna di Costantinopoli, conosciuta anche con il nome di Chiesa dei Diavoli di Tricase.

Sono passate solo poche ore dallo spaventoso incendio tra Tricase e Andrano di domenica scorsa, dove in pochi minuti alcuni residenti hanno cercato di difendersi dalle fiamme con pompe, secchi e rimedi di fortuna, aiutando i vigili del fuoco e protezione civile. Insomma questa degli incendi è una situazione che continua a ripetersi giorno dopo giorno, in particolar modo il periodo estivo, non trovando mai una giusta soluzione, divenendo sempre più pericolosa. Sul posto i vigili del fuoco di Tricase.