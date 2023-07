In vacanza a Maglie, vandali le rigano il cofano dell'auto: la denuncia su Fb ( e alle forze dell'ordine) di una turista

In vacanza a Maglie le rigano tutto il cofano anteriore della macchina.

“Un regalo ricevuto in due notti diverse a distanza di tre giorni”. Come denuncia sulla pagina “sei di Maglie se” la malcapitata.

La signora Anna Maria Siniscalco scrive: “Sconosciuti eroici artisti hanno decorato in questo modo il cofano della nostra auto. La denuncia è stata inoltrata e le autorità stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. Spero di potermi complimentare al più presto di persona con gli autori dell'opera d'arte e di poter estendere le congratulazioni alle famiglie per l'educazione (artistica?!?) impartita.”

Nel post continua con la mancanza di senso civico per “fortuna non generalizzata”.

Non è la prima volta che succedono queste cose e purtroppo non sempre sono i giovani a farlo.