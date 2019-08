In seimila a San Cataldo per “Alba in jazz”: «Pronti a ripetere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre seimila persone hanno raggiunto ieri San Cataldo, marina di Lecce, per il concerto di Alba in Jazz organizzato da Raffaele Casarano e con special guest Daniele Silvestri. Un grande successo di pubblico, che ha usufruito dei servizi navetta messi a disposizione dal Comune di Lecce.«Oltre 2000 persone - ha scritto questa mattina il sindaco Carlo Salvemini in un post su Facebook - hanno raggiunto il concerto partendo da Lecce e utilizzando il servizio bus predisposto per l’occasione; questo ha consentito un afflusso e deflusso ordinato, ha evitato che la la marina fosse invasa dalle auto, ha permesso di vivere la manifestazione senza disagi tensioni stress. Un’altra occasione con la quale abbiamo voluto ribadire l’importanza di investire sulla mobilità pubblica».Dopo i ringraziamenti di rito, Salvemini ha espresso la sua disponibilità a fare di San Cataldo - come proposto dallo stesso Casarano - «la sede fissa per la chiusura del Festival. Noi - ha precisato il primo cittadino - siamo pronti a proseguire su questa strada Raffaele».