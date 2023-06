Nel 2003 la Notte della Taranta fu contagiata dalle visioni musicali di Stewart Copeland che fecero da filo conduttore a un’edizione, la sesta, particolarmente ricca e travolgente. Il batterista dei Police fu infatti travolto dai ritmi della tradizione popolare salentina e diresse l’ensemble con grande entusiasmo.

E a distanza di vent’anni Stewart Copeland ritorna a Melpignano per aprire il 20 luglio, nel Palazzo Marchesale, la diciottesima edizione del Locomotive Jazz Festival 2023 intitolata “Tempo - Let’s Celebrate!”, sempre sotto la direzione del sassofonista salentino Raffaele Casarano. Un evento imperdibile in cui il fondatore dei Police, ospite sul palco al fianco di Vittorio Cosma, Radio Dervish, Ares Tavolazzi, Giancarlo Parisi e molti altri artisti, celebrerà anche l’anniversario della cittadinanza onoraria da parte del comune di Melpignano.

Tanti gli artisti in programma. E per l'Alba arriva Annalisa

Diventa dunque maggiorenne uno dei maggiori simboli dell’estate pugliese, che festeggia l’ambito traguardo con un parterre ricchissimo di invitati – tra questi i Neri Per Caso, Fabrizio Bosso, Roberto Ottaviano, Peter Erskine e Dhafer Youssef – che, dopo la spettacolare inaugurazione, animeranno dal 30 luglio al 3 agosto le giornate di Sogliano Cavour, il paese in provincia di Lecce dove tutto è cominciato appunto diciotto anni fa. E poi la grande conclusione nella notte tra il 7 e l’8 agosto nella marina leccese di San Cataldo, con Annalisa protagonista dell’attesissima Alba Locomotive.

«La parola tempo porta dentro di sé molteplici sfumature connotative che ne descrivono la sua natura sfuggente – afferma Casarano - e, al tempo stesso, tanto presente da incidere fortemente nella vita di tutti e di ognuno. Il tempo come essenza dell’esistenza, per riflettere su un cammino che, con innumerevoli esperienze, incontri e condivisioni, può e deve finalmente festeggiare la sua maturità. Bisogna comprendere che il cammino è sempre molto lungo e nulla viene acquisito senza la capacità di emozionarsi davanti ai cambiamenti e alla crescita, in questo connubio fortissimo d’amore con la meravigliosa compagna di viaggio chiamata Musica».

Un’edizione rivolta anche quest’anno ai musicisti più in erba con la sezione “Locomotive giovani”, e sempre con l’attenzione verso il tema ambiente e la tutela del patrimonio culturale. Da qui la collaborazione con Cime di Rapa che organizza l’evento serale del 30 luglio in Piazza Diaz con i Neri per Caso e che porterà sul palco una sonorizzazione live dei suoni e delle frequenze della natura.

Lunedì 31 luglio si entra nel vivo della rassegna, alle 11.30 presso Locomotive Lab, con l’incontro “Battiti per Minuto” affidato al pianista Scipione Sangiovanni. Alle 22 in Piazza Diaz ci sarà invece il Main Stage Fabrizio Bosso We Wonder 4 Tet: Fabrizio Bosso (tromba), Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), Jacopo Ferrazza (contrabbasso), e Nicola Angelucci (batteria). Martedì 1 primo agosto, sempre in Piazza Diaz, alle 21 ci sarà il Main Stage Roberto Ottaviano Eternal Love Trio, e a seguire The Peter Erskine 4tet con Alan Pasqua (pianoforte), Darek Oles (contrabbasso) e George Garzone (sax).

Molto atteso anche l’appuntamento del 2 agosto con la Jazz Band Avion Travel che celebrerà il ventennale di attività e con l’incasso della serata devoluto al Polo Pediatrico del Salento. Il 3 agosto gran finale a Sogliano con Main Stage Raffaele Casarano Feat. Dhafer Youssef, con Mirko Signorile (pianoforte), Gianluca Aceto (basso), Alessandro Monteduro (percussioni), Marco D’ Orlando (batteria), Dj Bonnot, Adriano Pisi (Light Designer). A seguire, in Piazza Caduti, la festa finale con Maurizio Petrelli septet.

Prevendite sul circuito vivaticket.com, info: 345.1089622.