Locomotive, tutto pronto per l'Alba in jazz. Per la rinascita c'è Annalisa

«Sono davvero entusiasta di partecipare a questo progetto commenta Annalisa -. Per me sarà un'esperienza bellissima cantare all'alba, in una location che non ha certo bisogno di presentazioni. Ci divertiremo». Attesissima l'Alba in Jazz, alle 4.30 dell'8 agosto, vedrà il sole che sorge dal mare sulle note della musica di Annalisa, la voce del momento. Il Locomotive Jazz Festival è nato a Sogliano Cavour nel 2006 e ha acceso i riflettori sul Salento grazie anche ai tanti big che ne hanno solcato il prestigioso palco, portando la propria arte senza mai offuscarne l'identità. Un evento che è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate salentina e non solo. Da Castro al Gargano, da Marina Serra a Siponto, l'appuntamento itinerante continua a portare il jazz negli angoli più suggestivi della Puglia, a respirare al ritmo della natura e della bellezza di questi luoghi e a trasformarlo in un momento di incontri e incroci, sperimentazioni musicali e politiche culturali innovative. Dopo il successo dello scorso anno con Giuliano Sangiorgi, la protagonista, sul palco di San Cataldo, sarà proprio lei Annalisa.

L'artista del momento

Indubbiamente l'artista del momento, regina dell'estate con "Disco Paradise" (con Fedez e Articolo 31), già disco di platino e con "Mon Amour" (doppio platino) autentico tormentone dell'estate 2023.

Travolgente, simpatica, una laurea in fisica nel cassetto e tanta gavetta, la cantautrice si è distinta in questi anni con un repertorio vario che va dalle ballate al rock, dal metal all'elettropop, dalla musica leggera a quella d'autore arrivando a conquistare 25 Dischi di platino e 12 Oro. È talmente brava da poter spaziare tra i generi musicali più disparati riuscendo sempre e comunque ad arrivare al cuore del pubblico.

Ma chi si aspetta un evento pop, con i migliori successi della cantante ligure, deve mutare le proprie aspettative sull'evento. Infatti la scaletta musicale che è stata preparata è pronta a sorprendere i presenti all'evento, come raccontato da Raffaele Casarano, ideatore e promotore dell'evento che, con quest'edizione, diventa maggiorenne: «Abbiamo celebrato i 18 anni del Locomotive Jazz Festival che, come di consueto, si concluderà con l'evento più atteso dell'estate salentina: l'Alba Locomotive che, vi assicuro, sarà un'alba speciale e ricca di sorprese. Con noi ci sarà Annalisa che presenterà una scaletta interessante, con uno sguardo rivolto al mondo del jazz tradizionale, ma non solo. Interpreterà brani di Björk, Sting, Ella Fitzgerald e tanti altri. Insomma, sarà una performance imperdibile, dal sapore internazionale, perfetta per un'artista raffinata come lei. Inoltre, suonare a San Cataldo, dopo gli incendi dei giorni scorsi, assume un significato ancora più profondo, soprattutto per chi, come noi, ama questa terra e la sua gente».

Diciotto anni di successi



Diciotto anni di successi per il Locomotive Jazz Festival che mira a creare una connessione fra terra e mare, luce e cielo, musica e voci, in un momento della giornata che viene vissuto da pochi. Dal 2012 l'idea del concerto all'alba. È infatti l' anno della prima alba musicale, dalla collina di San Mauro, a Sannicola. Il format è un successo. Diventa il marchio che sintetizza una nuova espressione musicale destinata a lasciare il segno. È come un filo che unisce artisti e stili differenti nel nome della musica, del dialogo, dell'arte, della cultura e della bellezza, tocco intramontabile di un tempo sospeso tra sogno e realtà, il tutto in un'atmosfera e in un gioco di luci che solo l'alba, in particolare quella sulla costa adriatica del Salento è in grado di regalare. Un alba particolare quest'anno, che vuol essere anche un inno alla rinascita nella marina, dopo l'incendio della scorsa settimana.

