Ricavi non dichiarati per oltre 350mila euro: imprenditore edile salentino denunciato

Ricavi non dichiarati per oltre 350 mila da parte di un'impresa edile di Maglie, in provincia di Lecce, sono stati scoperti dalla Guardia di finanza. Secondo le verifiche dei militari il titolare dell'azienda non avrebbe ottemperato agli obblighi dichiarativi ai fini fiscali e al versamento delle imposte dovute. Al termine della verifica fiscale e dell'esame della documentazione contabile acquisita durante il controllo, i finanzieri hanno ricostruito i ricavi non dichiarati dall'impresa e segnalato l'importo all'Agenzia delle entrate per i conseguenti recuperi a tassazione.

La denuncia

L'uomo, inoltre, è stato denunciato per «occultamento o distruzione di documenti contabilì» ed è stata avanzata proposta di sequestro di oltre 170mila euro che corrisponde all'entità delle imposte non pagate, in seguito agli accertamenti dei finanzieri.