Occupano l'hotel chiuso per ristrutturazione: sei denunce

Sei denunce per occupazione. E' questo il risultato di un controllo effettuato dalla Polizia in un edificio in fase di ristrutturazione vicino alla stazione ferroviaria di Lecce. Gli agenti delle Volanti hanno indagato in stato di libertà sei persone per “invasione di edifici e furto aggravato in concorso”: erano tutti occupanti di una nota struttura ricettiva, al momento chiusa per lavori.



Nel pomeriggio di ieri, la segnalazione di un cittadino che aveva sentito dei rumori provenienti dall’interno dell'edificio, l'arrivo di due volanti insieme al proprietario della struttura e la scoperta. All'interno, F.A. 52enne tarantino pregiudicato ed S.N. 34enne di nazionalità indiana anch’egli pregiudicato e con permesso di soggiorno scaduto.



F.A. in particolare veniva colto di sorpresa mentre stava assumendo della cocaina, per cui è stato segnalato al prefetto per uso di sostanze stupefacenti.



In una stanza attigua, arredata alla meglio con dei giacigli di fortuna e un frigorifero funzionante, si trovava una 29enne leccese con un cane, mentre, in altre stanze si trovavano un 25enne proveniente dalla Romania, un 18enne di nazionalità albanese ed un 25enne leccese, tutti noti alle Forze dell’Ordine per i loro trascorsi giudiziari.



Dal sopralluogo effettuato nell’edificio insieme al proprietario, si è constatato che la porta dell’uscita di sicurezza era stata forzata e la chiusura del maniglione antipanico era stata manomessa utilizzando un pezzo di carta al fine di evitare che la stessa si potesse chiudere, consentendo una facile apertura. Inoltre, una finestra posta sul retro dell’edificio risultava rotta.

Tutte le persone trovate all’interno sono state sgomberate e denunciate.



