Helen Mirren, appello per il Salento colpito da Xylella: «Servono aiuti economici per gli agricoltori»

Ambasciatrice dell'Università del Salento, tifosa del Lecce calcio, innamorata dell'artigianato e ora anche «contadina onoraria del Salento, innamorata di questa terra». Semplicemente Helen Mirren. L'attrice premio Oscar, salentina d'adozione, dalle pagine di D- Repubblica, ha difeso il Salento facendosi promotrice della richiesta di aiuti economici per gli agricoltori i cui ulivi sono stati colpiti da Xylella.

Il manifesto per il Sud

Il settimanale di Repubblica, in uscita oggi nelle edicole e in versione digitale, ha dedicato un primo piano proprio alle regioni del sud, del Mezzogiorno in particolare. Nelle pagine del settimanale sono state riportate gli appelli di alcuni "rappresentati" del territorio e non poteva mancare l'attrice che ha scelto Tiggiano, Comune del Sud Salento per vivere.

«Sono una contadina onoraria del Salento, innamorata di questa terra e della generosità del la sua gente.

L'appello per il Salento

Per questo ho aderito all'organizzazione Save the Olives e uso la mia faccia per riaccendere i fari sulla Xylella, sostenendo la ricerca a favore degli ulivi martoriati», ha scritto Mirren sulle pagine del settimanale. E dunque cosa fare per cercare arginare il batterio che ha colpito, fino ad ora, 21 milioni di alberi?.

Secondo "queen" Mirren «ci vorrebbero aiuti economici per gli agricoltori e buone pratiche, sperando che l'Europa cancelli il divieto assurdo di reimpiantare gli ulivi. Il nostro Salento ha bisogno di futuro».