Guardia medica chiusa, individuato l'uomo che ha rotto la vetrata: è un turista in vacanza nel Salento

Guardia medica chiusa, individuato l'uomo che ha rotto la vetrata del presidio. Si tratta di un turista della provincia di Bari in vacanza nel Salento. È stato individuato dai carabinieri di Presicce-Acquarica agli ordini del comandante Tommaso Maggioe e sarà denunciato per danneggiamento l'uomo che ieri sera a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, ha rotto con un calcio la vetrata d'ingresso del presidio di una guardia medica perché, dopo aver bussato, nessuno gli rispondeva.

L'uomo è un turista, residente a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Era andato dalla guardia medica con suo figlio che non si sentiva bene. I carabinieri sono risaliti alla sua identità dal numero di targa della sua auto ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.