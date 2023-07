Scritte e minacce su un muro contro il consigliere comunale Giorgio Pala a Lecce

Scritte contro Giorgio Pala, consigliere comunale di opposizione del Comune di Lecce, nei prezzi di Piazzetta Alleanza, storico luogo di ritrovo dei giovani del capoluogo salentino. "Giorgio Pala" con il simbolo che rimanda al gioco dell'impiccato, più un "Giorgio Pala fuori dalle scuole". Lo stesso consigliere ha denunciato la violenza delle minacce subite.

La nota di Pala

«Mi disgusta constatare il basso livello culturale di chi nel privato, probabilmente, predica libertà e democrazia ma compie poi certe azioni vandaliche. Rispetto chi la pensa diversamente da me, ma senza imbrattare la nostra Città: il diritto di critica è sacrosanto, del resto sono un personaggio pubblico, ma ci sono modi più opportuni e meno incivili. La politica, caro ignoto “pittore”, dovrebbe proprio partire dalle Scuole e dall’Università: è proprio la sua mancanza ad aver distrutto una generazione di giovani, partendo dall’insegnamento dell’Educazione Civica che è ormai inesistente. Le Scuole e l’Università sono infatti le prime piccole comunità che un ragazzo può avere l’onore di amministrare, candidandosi ed assumendosi gli onori e gli oneri di un ruolo di rappresentanza.

Io ho iniziato candidandomi a 13 anni Rappresentante della mia classe e a 15 del mio Liceo: oggi mi trovo, da giovane Consigliere Comunale, ad essere punto di riferimento per molti ragazzi che non hanno alcun contatto con l’attuale classe dirigente, troppo “lontana” da loro per ovvi motivi anagrafici», ha scritto in una lunga nota.

Pala prosegue: «In mattinata, come mio dovere, ho presentato formale denuncia alla Digos, che è già al lavoro per risalire al “fenomeno” autore di queste scritte. Non provo astio nei confronti del misterioso “pittore”: a casa mi hanno sempre insegnato a rispondere all’odio con l’amore, con il perdono e con una bella risata. Mi piacerebbe solo che il colpevole pagasse le spese che il Comune sosterrà per rimuovere in queste ore le scritte, sarebbe una bella lezione di vita. Per concludere, al famoso cantautore Kurt Cobain è attribuita una frase che rende l’idea del mio pensiero: “Voi mi odiate … e io, per dispetto, vi amo tutti”».