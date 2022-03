Gallipoli, riapre lo storico teatro Tito Schipa chiuso da quattro anni

“Su il sipario, il Teatro Tito Schipa torna ad emozionarci”. E nella giornata mondiale del Teatro, Gallipoli festeggia la riapertura di uno dei luoghi di cultura più antichi e di tradizione della città. Il conto alla rovescia è iniziato e tra 12 giorni, 288 ore e 2860 minuti, il Cineteatro Tito Schipa di Gallipoli riaprirà le sue porte e la cultura tornerà a fare la parte del leone nella cittadina ionica. C’è la data. Il sipario si alzerà il prossimo sette aprile su un evento d’eccezione un vero e proprio galà legato al magico ed effervescente mondo dell’operetta.

Dopo quattro anni

E dopo quattro anni, già domani a partire dalle ore 10,30 si riaprirà anche il botteghino per la vendita dei biglietti. “Siamo felici di riaprire le porte dello storico Teatro Tito Schipa di Gallipoli - dice entusiasta il neo titolare del teatro Achille Maggino, giovane e promettente imprenditore che ne ha rilevato la gestione che precedentemente era della famiglia Petrucelli- e di offrire al pubblico un meraviglioso viaggio nel tempo, in un’epoca di fermenti musicali, brio e spensieratezza”.

L'evento in programma

“Gran Galà dell’Operetta”, è questo il titolo dell’evento che farà deliziare il pubblico con i brani più belli tratti dalle Operette più famose interpretate dalla compagnia italiana di Operette, la più antica nel panorama nazionale e con una produzione d’eccellenza: Nania Spettacolo, proveniente da Roma. “Sarà uno spettacolo davvero emozionante di musica, colori, abiti sgargianti e non solo – assicura Maggino- in quella particolare serata si vivrà anche un momento musicale particolarmente suggestivo : un omaggio al famoso tenore salentino Tito Schipa con un suo esclusivo inedito. Una serata davvero imperdibile. Riapriamo dunque in grande stile ed eleganza con uno spettacolo maestoso del repertorio classico”.

Due eventi a settimana

E questo sarà solo l’inizio, dal momento che Achille Maggino vuole mantenere quella promessa fatta quando acquisì la gestione del teatro con il suo “potevamo stupirvi con effetti speciali.”. La primavera musicale, e non solo, gallipolina promette infatti due eventi a settimana nel mese di aprile e ben quattro eventi nel mese di maggio tra musica prosa e danza per poi arrivare a giugno con il botto dal momento che parla di una grandissima kermesse della quale , ancora, per scaramanzia, non vuol rivelare nulla. E non è tutto. Perché proprio da oggi il teatro prende il via comunque, ma sui canali social con alcuni video girati proprio nel teatro. Il primo è quello che verrà lanciato proprio oggi.

Il video trailer

Per la Giornata Mondiale del teatro e in occasione della riapertura dello storico teatro Tito Schipa di Gallipoli, la società di produzione MagiSchola Experience in collaborazione con la compagnia teatrale Tèmenos- Recinti Teatrali e la compagnia di danza Aliisomnia ha infatti realizzato un video trailer che celebra la magia delle arti performative che storicamente trovano il loro habitat naturale sul palcoscenico. Il team si è avvalso della co-produzione dello stesso direttore Achille Maggino, per la regia di Valentina Piccolo e con la direzione della fotografia di Eleonora Carluccio. Il trailer è visibile sui canali ufficiali del Teatro Schipa mentre il lavoro è patrocinato dal comune di Gallipoli. Tutto è pronto dunque : i cristalli buoni sono stati lucidati i velluti color porpora lavati stirati e ripuliti, la polvere spazzata via ovunque. Ora si attende solo che il direttore d’orchestra levi in alto la sua bacchetta e via alla buona musica: a Gallipoli è tempo di arte.