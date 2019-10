La passeggiata si trasforma in tragedia: scivola sugli scogli e muore

Ultimo aggiornamento: 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La consueta passeggiata sulla riviera di via Nazario Sauro si è trasformata in una trappola mortale per l'84enne Alfredo Zuccotto, falegname in pensione di Gallipoli , in provincia di Lecce . L'uomo, probabilmente a causa della forte umidità della mattinata di oggi, è scivolato sugli scogli ed è morto sul colpo, dopo aver battuto la testa.La tragedia si è consumata a ridosso del borgo antico di Gallipoli questa mattina, verso le 8.30. Ad accorgersi dell'accaduto, alcuni passanti, che hanno notato il corpo vicino alla Purità, spiaggia gallipolina nota in tutto il Paese per la sua bellezza. Una volta sul posto, agli operatori del 118 non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell'anziano. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale per gli accertamenti del caso.