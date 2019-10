Addio a Marcello, fratello di don Tonino: «Ora riabbraccerà il fratello santo»

Ultimo aggiornamento: 11:43

Addio a Marcello Bello, fratello di don Tonino. Già primario di Ostetricia e Ginecologia all'ospedale di Gagliano del Capo, aveva 79 anni ed era molto amato nel Salento. I funerali si svolgeranno domani alle 16.30 nella parrocchia di Alessano, alla presenza del vescovo Vito Angiuli.«Siamo uniti alla famiglia di don Tonino Bello - scrivono i frati francescani di Napoli e Caserta -, nel giorno in cui Marcello riabbraccia il fratello santo. Quando don Tonino morì a stringergli la mano vi era proprio lui, insieme all'altro fratello Trifone. Oggi siamo sicuri che quella stretta di mano ritrovata è per l'eternità. La nostra preghiera per lui, per il figlio Stefano e per tutti gli operatori di pace».Marcello Bello è stato colto ieri da una crisi respiratoria che non gli ha lasciato scampo. Commosso il ricordo del figlio Stefano: «Ha lottato tanto, ma non ce l’ha fatta».