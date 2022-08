Paura a Gallipoli: a fuoco tende da sole e bidoni della spazzatura

Un grosso incendio si è sviluppato nella pineta di via Zacà dopo il cimitero di Gallipoli. Le fiamme sono divampate intorno le 16 e il forte vento di tramontana ha fatto la sua parte facendo volare anche le braci sui balconi delle palazzine che si trovano nella zona. I tizzoni hanno provocato dei mini incendi: in un appartamento ha preso fuoco il bidoncino della spazzatura, in un altro, dove c’erano dei turisti, la tenda da sole, in un altro ancora l’ombrellone.

Nessun ferito

Fortunatamente non ci sono gravi danni alle case e i cui focolai sono stati spenti immediatamente dai proprietari e/ o affittuari degli appartamenti. Anche il fumo ha reso l’aria irrespirabile per cui le persone si sono barricate in casa. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Gallipoli e la polizia locale.