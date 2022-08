Risse e disordini in Baia Verde, il questore chiude la discoteca Praja

Due risse di notte nel giro di poche settimane: una in zona Baia Verde a Gallipoli, l'altra fuori dal parcheggio della discoteca. Infine, il caso di un ragazzino minorenne finito in ospedale dopo aver assunto notevoli quantità di alcol all'interno del locale. Per queste ragioni il Questore di Lecce, Andrea Valentino ha disposto la chiusura immediata della della discoteca "Praja" in Baia Verde per 15 giorni. Un provvedimento assunto in base all'articolo 100 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza che dispone "che la misura di pubblica sicurezza della sospensione della licenza può intervenire in caso di tumulti o gravi disordini, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca un pericolo per l'ordine pubblico.

Gli episodi contestati

Il primo episodio risale all'inizio di agosto quando nei pressi della discoteca in Baia Verde, alle 5 del mattino un gruppo di giovani romani, tra cui un minorenne, tutti portati in commissariato per i dovuti accertamenti, si sarebbero scontrati con un gruppo di giovani campani, armati di bastoni e spranghe di ferro. Il bilancio è stato di tre feriti. Poi ancora un'altra rissa tra giovani nel reticolo di strade che collega la zone turistica di Baia Verde. Infine il caso di un minore accompagnato dal padre in discoteca. Lo stesso genitore che era andato poi a riprenderlo l'avrebbe trovato ubriaco e in stato di semi-incoscienza, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine. Il ragazzino è stato poi accompagnato in ospedale a Gallipoli.