Forza il portone della chiesa per rubare, ma viene sorpreso dai carabinieri

Arrestato per furto aggravato, dopo aver distrutto il portone d'ingresso della chiesa del Santissimo Crocefisso di Galatone , nel Salento. L'obiettivo di A.C, 36enne finito in manette, era quello di portare a termine un furto nel luogo di culto, complici le prime luci dell'alba. Ma - sarà stata una intuizione mai come in questo caso “divina”, sarà stata la solerzia del pattugliamento - il ladro è stato colto di sorpresa dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato.Davanti alla Chiesa del Santissimo Crocifisso, il cui portone in legno di fico è stato fortemente danneggiato, si concluderanno oggi i festeggiamenti della Esaltazione della Santa Croce.