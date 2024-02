Un volo militare da Galatina a Bologna: paziente fuori pericolo. Così gli è stata salvata la vita

Un volo militare per salvargli la vita. Così un 47enne di Galatina lo scorso 3 febbraio, con un aereo speciale partito dall’aeroporto “F. Cesari” di Galatina, è stato trasferito dall’ospedale di Galatina all’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna. L’equipe medica del professore Mauro Gargiulo, direttore della Chirurgia Vascolare Interaziendale di Bologna, composta dalla dottoressa Raffaella Mauro, chirurgo vascolare di Galatina, dal dottor Enrico Gallitto e dal dottor Carmine Poliseno, è intervenuta immediatamente avendo riscontrato nel paziente la “rottura” dell’aorta addominale.

Fuori pericolo

Il paziente, che dovrà comunque subire un altro intervento, è ora fuori pericolo.

Da Bologna arrivano i complimenti all’Asl di Lecce e alla Prefettura salentina per l’organizzazione del trasferimento e ai colleghi di Galatina e di Tricase che hanno individuato tempestivamente il problema e hanno scelto il centro emiliano per agire concretamente e in tempi rapidi.

I due reparti coinvolti nell’operazione, informa la Asl di Lecce, sono stati Anestesia e Rianimazione e Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina diretti rispettivamente dal dottor Diego Friolo e dal dottor Paolo Tundo.

La consulenza di chirurgia vascolare è stata eseguita presso l’ospedale di Tricase.