Furto a casa del sindaco, ladri via con elettrodomestici e contante

Furto in casa del sindaco di Ruffano, Antonio Cavallo. I ladri fanno razzia di elettodomestici e fuggono, ma vengono ripresi dalle telecamere di sorveglianza.

Approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri sono entrati nella villa del primo cittadino Antonio Cavallo sita alla periferia del paese lungo via Pedicare e fatto razzia su quanto hanno potuto. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri: tutto si è consumato nel volgere di poco più di mezz’ora, in un orario compreso tra le 18.02 e le 18.38 così come registrato dalle telecamere di sorveglianza in funzione sulla proprietà.

I malviventi sono entrati nell’abitazione qualche momento dopo l’uscita di una delle figlie di Cavallo, segni evidente che il “colpo” fosse stato studiato nei minimi dettagli, e dopo avere forzato gli infissi esterni. Una volta dentro, la casa è stata messa a soqquadro forse alla ricerca di qualche cassaforte o di nascondigli pieni di oggetti di valore. Alla fine del raid, i ladri hanno portato via due televisori, un robot da cucina, un’aspirapolvere, una playstation e qualche centinaio di euro, risparmi della figlia del sindaco 55enne. Per muoversi e portare via il maltolto potrebbero avere utilizzato un furgone sul quale hanno fatto perdere le tracce.

Il sindaco

«Al di là del danno economico procurato – le parole di Antonio Cavallo – rimane un forte disagio emotivo e un senso grande di impotenza. Sono violentati i luoghi più intimi della quotidianità familiare, questo fa più male». Il primo cittadino ha prontamente presentato una denuncia alla locale stazione dei carabinieri, dipendente dalla Compagnia di Casarano. I militari dell’Arma hanno già avviato le indagini per risalire agli autori del furto, visionando anche le registrazione di altri impianti di videosorveglianza “accesi” in zona. L’emergenza furti sta interessando da qualche tempo Ruffano e i paesi viciniori