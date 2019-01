Bomba alla braceria: aveva aperto a Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attentato nella notte a Presicce, dove una bomba carta ha danneggiato l'ingresso secondario di una braceria, inaugurata il 26 dicembre.Nel mirino è finito il locale "Carne - Grill & Bar" in Piazza del Popolo, nel centro del paese. L'esplosione, avvenuta attorno alle 4.30, ha danneggiato l'intera vetrata e la grata che la proteggeva.Le indagini per risalire al movente del gesto ed ai suoi responsabili sono affidate ai carabinieri della stazione locale e del Norm della Compagnia di Tricase.Al vaglio degli investigatori vi sono i filmati delle telecamere presenti nella zona, che saranno analizzati nella speranza di raccogliere indizi utili per l'individuazione degli autori.